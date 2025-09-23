Ansia per Buongiorno, domani gli esami per valutare l'infortunio muscolare

"Come sta Buongiorno? Bisognerà fare una vautazione e capire bene se ha qualcosa all'adduttore. Vediamo. Speriamo di no, se no lo dobbiamo far benedire", così Antonio Conte in conferenza stampa post Napoli-Pisa ha scherzato sulle condizioni fisiche del suo difensore centrale che sono ancora da valutare.

Alessandro Buongiorno, che ha affrontato già due infortuni nella scorsa stagione e per lo stesso motivo ha saltato gran parte della preparazione quest'estate dopo un intervento, ha accusato un risentimento muscolare nel finale della gara contro il Pisa chiedendo poi il cambio. Saranno gli esami - in programma domani - a chiarire l'entità dell'infortunio e se il centrale difensivo del Napoli è riuscito a fermarsi in tempo senza aggravare la sua situazione.