Ansia Zielinski in casa Napoli: la situazione

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è un po' di preoccupazione in casa Napoli per le condizioni di Piotr Zielinski. Il trequartista, che ha segnato il gol del 2-0 della Polonia contro la Svezia, è stato costretto a uscire nei minuti finali a causa di un problema alla gamba sinistra. Il giocatore del Napoli era rimasto a terra dopo un contrasto ed ha abbandonato il campo apparentemente in via precauzionale. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore.