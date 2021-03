Apprensione per Zielinski (che spera di essere ancora immune): c'è un caso Covid nella nazionale polacca

Scatta l'allarme nel ritiro della nazionale polacca e, quindi, per Piotr Zielinski. Nella nazionale polacca, infatti, c'è un positivo al Covid, come confermato tramite "Twitter" dal team manager della selezione: "La nazionale polacca ha ricevuto questa mattina i risultati del test SARS-Cov-2. Purtroppo, nel caso di Mateusz Klich, il risultato è positivo. Il calciatore sta bene e non mostra sintomi della malattia, ma la sua trasferta a Budapest è esclusa. Oggi verranno ripetuti i test".

Il Napoli attende con apprensione i prossimi tamponi, con la speranza che Zielinski abbia ancora gli anticorpi della scorsa positività, Il centrocampista si era negativizzato il 24 ottobre 2020.