Arabia Saudita 2034, l'Egitto chiede alla FIFA di ospitare alcune gare dei Mondiali

Il Mondiale del 2034 si svolgerà in Arabia Saudita ma la Federcalcio egiziana ha espresso alla FIFA il desiderio di ospitare le partite di uno dei gironi della Coppa del Mondo. Lo ha annunciato il presidente durante l'assemblea generale della Confederazione africana (CAF) al Cairo.

In un colloquio con Gianni Infantino, presidente della FIFA, Hani Abou Rida ha chiesto che il massimo organismo calcistico internazionale accordi loro, in occasione del centenario della Federazione (che si celebrerà proprio nel 2034), l'onore di ospitare e organizzare uno dei gironi della Coppa del Mondo 2034, in rappresentanza dalla comunità araba in Africa. "L'Arabia Saudita sarà pienamente in grado di organizzare un'edizione storica della Coppa del Mondo", ha aggiunto il capo della federazione egiziana, augurando "ogni successo" ai sauditi.

L'Arabia Saudita era l'unica candidata ed è stata ufficialmente designata come Paese ospitante della Coppa del Mondo del 2034 durante il Congresso della FIFA tenutosi lo scorso 11 dicembre. L'Arabia Saudita diventerà così il terzo paese arabo a ospitare la Coppa del Mondo, dopo il Qatar nel 2022 e il Marocco nel 2030 (insieme a Spagna e Portogallo).