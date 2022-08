Arrivano gli Ultras in ritiro: cori e fumogeni per festeggiare i 96 anni del Napoli

Un gruppo di Ultras del Napoli ha raggiunto il ritiro del club azzurro a Rivisondoli.

Un gruppo di Ultras del Napoli ha raggiunto il ritiro del club azzurro a Rivisondoli. I sostenitori azzurri si sono recati in Abruzzo, all’esterno dell’hotel che ospita la squadra, per festeggiare i 96 anni del Napoli, in occasione del 1 agosto. Cori e fumogeni, presente la polizia per monitorare la situazione.