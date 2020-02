As - Il Napoli ha annullato Messi: al Camp Nou importante cornice di napoletani

Mirko Calemme, corrispondente in Italia per il quotidiano spagnolo As, ha parlato ai microfoni di Radio Marte: "Si analizza la prestazione del Barça, se andiamo a leggere i commenti sembrano quelli dei commentatori italiani lontani galassie dalla filosofia azulgrana. Il Barcellona ieri ha fatto una brutta partita. Tanti complimenti per il Napoli di Gattuso, ha annullato Messi e non è poco. Quando si parlava della pulce si pensava sempre a quanto spazio viene dato a questo giocatore, il Napoli non gliene ha concesso. Soprattutto c'è attesa per il ritorno, vero che al Camp Nou giocano in casa ma credo ci saranno un bel po' di napoletani, almeno 10mila presenze. Il Napoli avrà il sostegno del suo pubblico".