As - Real pronto a spendere 70-80 mln per Fabiàn: spagnolo pronto a rinnovare, la situazione

Mirko Calemme, corrispondente in Italia per il quotidiano spagnolo As, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, soffermandosi ovviamente sul caso Fabiàn Ruiz: "Il Napoli non ha parlato di clausola rescissoria con i suoi agenti, Fabiàn non accetterà un eventuale clausola da 100 mln, ma qualcosa in meno. C'è il Real Madrid dietro questa manovra, i blancos vogliono il centrocampista azzurro che rappresenta il giocatore che piace a Florentino Perez. Il Real è pronto a spendere 70-80 mln per Fabiàn senza, però, supererà i 100 mln. Il giocatore rinnoverà il contratto senza dubbio, bisognerà capire con quale clausola rescissoria".