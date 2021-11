Ascolti in calo, Mediaset chiude le redazioni sportive di Studio Aperto, Tg4 e Sportmediaset

Nella giornata di oggi una notizia ha scosso il mondo dell’informazione italiana. Come raccolto da Fanpage.it, infatti, Mediaset ha deciso di chiudere ben tre redazioni televisive: si tratta di Studio Aperto, Tg4 e Sportmediaset, che pagano il calo vertiginoso degli ascolti patito nell’ultimo periodo. La decisione dell’azienda, come riportato dalla testata online, è dettata da molteplici fattori. Il primo: un ridimensionamento importante che porterà ad un addio sostanziale allo sport. Dopo aver chiuso Mediaset Premium, il Biscione di Cologno Monzese abbandona anche SportMediaset, diventato un vero e proprio brand negli anni che ora pare aver perso lo smalto. Gli ascolti, come per Tg4 e StudioAperto, sono vertiginosamente calati. Rimarranno attivi solo il Tg5 e Tgcom24, uniche testate che manderanno dunque i loro inviati ai vari eventi sportivi.