Assemblea straordinaria Barcellona: approvata cessione del 25% dei diritti tv e del 49,9% di BLM

Si è tenuta questa sera l'Assemblea dei soci del Barcellona nel momento economico più duro del club degli ultimi anni. Dopo la cessione del 49,9% di BLM, l'azienda che gestisce il retail del club e che permetterà al club di guadagnare tra i 200 e i 300 milioni di euro, l'84% dei soci del club ha approvato anche la vendita dei diritti televisivi, fino ad un massimo del 25%. Il vice presidente Eduard Romeu ha spiegato in assemblea il piano del club, che ha convinto i soci a votare favorevolmente: "Il nostro piano è il seguente: per ogni 10% che venderemo guadagneremo 200 milioni per i prossimi 25 anni".