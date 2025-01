Atalanta-Napoli, info e prezzi per il settore ospiti

La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Atalanta - Napoli, in programma sabato 18 gennaio 2025, alle ore 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo, saranno in vendita con le seguenti modalità: Come stabilito dalle Autorità Competenti, la vendita dei tagliandi è vietata ai residenti nella Regione Campania.

L’acquisto dei biglietti per il settore ospiti è concesso ai soli possessori di fidelity card del Napoli, non residenti in Campania.

Non sarà consentito il cambio utilizzatore sui biglietti.

I biglietti saranno disponibili dalle ore 15:00 di lunedì 13 gennaio 2025, on line e presso i punti vendita, sul circuito VivaTicket.

I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di venerdì 17 gennaio 2025.

Prezzi. Settore Ospiti: €45,00

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.

I cancelli di ingresso del settore ospiti apriranno alle ore 18:15.

Si precisa che il punto di raccolta per autobus e minibus è collocato in via Spino.