Video Atmosfera rovente a Manchester: quanti tifosi azzurri con cori e sciarpe!

L'atmosfera si fa rovente a Manchester in vista della supersfida di questa sera tra il Napoli e il Manchester City. Nonostante la trasferta sia lunga e impegnativa, i tifosi azzurri hanno risposto presente, invadendo la città inglese con la loro inconfondibile passione.

Come testimoniato dalle immagini che arrivano dai nostri inviati a Shambles Square, tantissimi sostenitori del Napoli si sono radunati in piazza, creando un'onda di colore e calore che preannuncia una serata indimenticabile. Cori, sciarpe al vento e bandiere: il cuore di Manchester batte già al ritmo partenopeo.