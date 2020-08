Attacco da dimenticare: mai così pochi gol per il Napoli negli ultimi dieci anni

Il Napoli ha segnato 79 gol in questa stagione, tredici in meno rispetto allo scorso anno. Mai così pochi da dieci anni. Meno solo nel 2010/11 con 73 reti ma era un altro Napoli e ne segnò 33 Cavani. Un dato che deve far riflettere in vista della prossima stagione e in attesa del mercato che dovrà aiutare la squadra.