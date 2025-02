Attenzione ad abbassarsi con l'Udinese: già 8 gol di testa, nessuno fa meglio in Serie A

vedi letture

Il Napoli è pronto a ricevere l'Udinese con l'obiettivo di confermarsi in testa, allungare sull'Inter e mette ancora più pressione sui nerazzurri che affronteranno di nuovo la Fiorentina. Attenzione però alla squadra di Runjaic che al Maradona è pronta a vendere cara la pelle per uscire con un risultato positivo da Fuorigrotta.

Il Napoli e l’Udinese sono le uniche due squadre che in questo campionato di Serie A non hanno ancora subito gol di testa. In questo particolare i friulani sono pericolosissimi in fase offensiva: hanno segnato otto gol con questo fondamentale, sui 28 totali, il 29% e secondo Opta nessuna squadra ha fatto meglio in percentuale in questo campionato (29% anche per il Genoa).