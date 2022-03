Attenzione al contropiede dell'Udinese: friulani penultimi in serie A per possesso palla

Le qualità dell'Udinese in contropiede sono state citate anche da Luciano Spalletti in conferenza stampa.

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Le qualità dell'Udinese in contropiede sono state citate anche da Luciano Spalletti in conferenza stampa. La squadra di Cioffi infatti attacca in modo diretto, basandosi sulla fisicità e la velocità di Beto, tenendo pochissimo il pallone. Solo la Salernitana col 39% tiene meno il pallone in serie A: al penultimo posto c'è l'Udinese col 40% di media a partita. Napoli dunque che oggi avrà il pallino del gioco, ma dovrà trovare il varco giusto senza perdere equilibrio e concedere ripartenze.