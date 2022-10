AUDIO - Cravero: "Questo Napoli se fa i punti di Sarri stavolta lo Scudetto lo vince"

Roberto Cravero, ex calciatore di Lazio e Torino, ha parlato dei temi della Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

© foto di Federico De Luca

In questa giornata dove vede qualche rischio per le big?

"Possono inciampare tutti, dopo le coppe ci sono sempre sorprese. Guardo con curiosità tanto cose, a partire da Lazio-Udinese. Curioso del Milan contro il Verona che ha cambiato allenatore. Curioso di Stankovic che è arrivato alla Sampdoria".

Dovesse vincere la Lazio cambia il suo campionato?

"E' un segnale importante, con Sarri qualcosa sta cambiando, le idee stanno arrivando ai giocatori. Nessuno dava la Lazio tra le prime quattro, così come il Napoli dominante. Ma siamo solo ad ottobre, manca tanto".

Inter sulla via della guarigione?

"Dopo una sola partita non lo si può dire. Non sono pessimista, è una squadra che tutti davano in crisi, con problemi tra giocatori e Inzaghi, invece è andata a Barcellona e ha fatto una buona prestazione, anche con rimpianti. In teoria possono passare il turno di Champions. Oggi riprende il campionato con un'euforia che prima non aveva.

Questo Napoli può superare quello di Sarri?

"Mai è successo di un Mondiale a novembre. Se fa come quel Napoli lo Scudetto lo vince".

Torino-Juventus, Bonucci dice che è partita spartiacque:

"C'è poco da fare, la Juventus è in grandissima difficoltà da mesi. Il tonfo in Israele credo abbia creato tanti problemi. Agnelli sta salvando le sue scelte ora, Allegri è più tutelato dal contratto che ha che dai dirigenti, ma attenzione al derby. Se non fa un grande risultato credo che ci sarà la resa dei conti".