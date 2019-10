Auriemma: "Lozano ed Insigne ancora sostituiti, Ancelotti avrà voluto lanciargli un segnale?"

"Lozano ed Insigne sono stati gli unici due cambi della ripresa, al 61’ ed al 67’: sarà stato un caso, oppure Ancelotti avrà voluto dare loro un altro segnale, dimostrandogli che pur utilizzandoli lì dove loro preferiscono, il risultato non cambia?". Questa una delle chiavi di lettura proposte da Raffaele Auriemma nel suo editoriale per il portale di SportMediaset: "La speranza è che non sia così, che questa sottile guerra dei nervi all’interno dello spogliatoio non esista. Il Napoli ha bisogno di ritrovare certezze e serenità durante questa sosta, ma soprattutto, Ancelotti deve individuare il modulo che permetta al Napoli di tornare in lotta per lo scudetto".