Ufficiale Azerbaigian-Slovacchia, le formazioni: Lobotka ancora titolare

Sono ufficiali le scelte di formazione di Azerbaigian e Slovacchia, che si affronteranno alle ore 18 tra le mura del Tofiq Bahramov Stadium di Baku per la quarta giornata di Nations League (Gruppo 1 - Lega C). Questi i due undici in campo:

Azerbaigian (4-3-3): Dzhenetov; Aliyev, Mammadov, Huseynov, Kryvotsiuk; Isayev, Nuriyev, Cafarqulivev; Bayramov, Emreli, Sheydayev. Ct: Santos.

Slovacchia (4-3-3): Rodak; Pekarik, Satka, Skriniar, Hancko; Duda, Lobotka, Benes; Suslov, Strelec, Haraslin. Ct: Calzona.