Bagnoli, summit a Roma tra ADL, Fitto e Manfredi: al vaglio opportunità di intervenire sul Maradona

Questa mattina, nella sede del ministero per il Sud a Roma, si è svolta una riunione a cui hanno partecipato il ministro per le Politiche di Coesione e per il Sud Raffaele Fitto, l’amministratore delegato di Invitalia Bernardo Mattarella, il sindaco di Napoli e commissario governativo di Bagnoli Gaetano Manfredi e il presidente della Società Sportiva Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis.

All’esito del tavolo - informa in una nota il ministero - si è convenuto sulla necessità di effettuare delle verifiche tecniche sulla realizzazione di opere all’interno del sito di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio e allo stesso tempo di verificare l'opportunità di intervenire sullo stadio Maradona.