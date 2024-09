Balotelli ancora senza squadra, snobbato anche in India: no dei Kerala Blasters

Mario Balotelli è ancora senza una squadra.

Mario Balotelli è ancora senza una squadra. L'attaccante che in passato ha vestito le maglie, tra le altre, di Milan, Inter, Marsiglia, Manchester City, Liverpool, Monza e Brescia, non è stato preso in considerazione dai Kerala Blasters.

Secondo quanto riportato dal Times of India, Super Mario, reduce dall'esperienza in Turchia con l'Adana Demirspor, è stato proposto al club che milita nella massima serie del campionato di calcio indiano, ma quest'ultimo ha declinato l'offerta per due motivi principali: il primo è perché sostengono che non sia un obiettivo realistico, il secondo invece riguarda le sue tante vicissitudini fuori dal campo, che sono state ritenute troppo difficili da gestire.