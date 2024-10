Barça "galactico" al Bernabeu: il Real Madrid perde il Clasico 4-0

Anche stavolta il Clasico non ha lasciato deluso nessun appassionato: Barcellona e Real Madrid se le danno a suon di calcio e regalano una bellissima partita agli spettatori. Vince 4-0 la squadra di Flick, al Bernabeu degli alieni di Ancelotti, ma il risultato non dice tutto: continue occasioni e ribaltamenti di fronte, Mbappé e Vinicius sprecano tanto con la gara in bilico, Lewandowski prima fa doppietta e poi se ne divora due. Alla fine i blancos crollano e il 2007 Lamine Yamal e Raphina chiudono i conti di una partita "galactica" dei blaugrana.