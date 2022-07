Barcellona, a settembre i lavori al Camp Nou: scelto lo stadio per la prossima stagione

Il Barcellona ha informato nella giornata di oggi a proposito del restyling del Camp Nou.

Il Barcellona ha informato nella giornata di oggi a proposito del restyling del Camp Nou. I lavori inizieranno un po' prima del previsto: via l'1 settembre, con conclusione attesa per il mese di dicembre. In totale l'opera costerà 4,6 milioni di euro e vedrà coinvolti 3182 soci blaugrana. L'area interessata da questi primi lavori sarà la terza gradinata Sud, con il Camp Nou che sarà utilizzabile in questa prima stagione ma non nella prossima, in cui i catalani saranno costretti ad utilizzare il vecchio impianto dell'Espanyol, il Montjuic da 55mila posti.