Barcellona, i convocati per il Napoli: out Messi, Valverde chiama 26 calciatori

Il Barcellona, come il Napoli, comincia il suo tour negli Stati Uniti, dove sarà in programma una doppia sfida con il Napoli prima mercoledì notte, poi sabato. Ernesto Valverde non potrà fare affidamento su Leo Messi, infortunato, e ha convocato altri 26 calciatori.

I CONVOCATI: Ter Stegen, N. Semedo, Piqué, I. Rakitic, Sergio, Todibo, Coutinho, Arthur, Suárez, O. Dembélé, Rafinha, Neto, Lenglet, M. Wague, Griezmann, Jordi Alba, Aleñá, S. Roberto, F. De Jong, Vidal, Umtiti, Junior, Iñaki Peña (25), C. Pérez (27), Riqui Puig (28) and Abel Ruiz (29).