Barcellona, Kessié e Lewandowski iscritti in lista. Dei nuovi manca solo Koundé

La telenovela è terminata: Franck Kessié e Robert Lewandowski saranno a disposizione del tecnico del Barcellona Xavi per la sfida contro il Rayo Vallecano.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La telenovela è terminata: Franck Kessié e Robert Lewandowski saranno a disposizione del tecnico del Barcellona Xavi per la sfida contro il Rayo Vallecano. Il Barça infatti, dopo aver attivato la quarta leva e incassato 100 milioni aggiuntivi, ha potuto iscrivere nelle liste sei dei sette nuovi acquisti di questa stagione, compresi Dembelé e Sergi Roberto che hanno firmato un nuovo contratto.

Oltre a Kessie e Lewandowski il Barcellona, come riporta As, ha iscritto anche l’attaccante Raphina e il difensore Andreas Christensen. Unico assente l’altro centrale difensivo Jule Koundé che però non è ancora al meglio della condizione dopo l’operazione subita e che quindi sarebbe rimasto comunque fuori dai convocati.