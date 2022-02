Barcellona-Napoli, chi è stato il migliore in campo? Per gli utenti di TN stravince Koulibaly

Kalidou Koulibaly vince la palma di migliore in campo contro il Barcellona. Gli utenti di TuttoNapoli.net, rispondendo al sondaggio proposto dalla nostra redazione, hanno scelto il senegalese come MVP della gara al Camp Nou. Koulibaly ha stravinto totalizzando il 41.76%. Al secondo posto si piazza Fabiàn Ruiz con il 24.6%, Zielinski terzo con il 9%. Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net. (Qui per votare)