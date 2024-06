Bari, accordo con Magalini. Settimana prossima la presentazione del nuovo ds

Sul versante allenatore, sfumato Roberto D'Aversa (che approderà al Cesena), il club di De Laurentiis cerca di capire la situazione di Filippo Inzaghi.

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

"Sono ancora tesserato del Catanzaro, non è assolutamente vero che ho firmato con questa o quella società. Voglio che sia chiaro. È vero che mi hanno cercato diversi club ma non escludo la possibilità di restare a Catanzaro": aveva parlato così, solo due giorni fa, il Direttore Sportivo del Catanzaro Giuseppe Magalini, ma l'addio tra le parti sembra ormai già deciso, tanto che il presidente delle Aquile giallorosse Floriano Noto si sta già muovendo per trovare il sostituto del dirigente (in pole Matteo Lovisa, tesserato però alla Juve Stabia).

Non finisce però qui. Come si legge su Tuttobari, TeleBari ha rilanciato oggi la notizia della positiva conclusione della trattativa tra il Bari e il prima citato Magalini, atteso nelle prossime ore a Catanzaro per chiudere il rapporto con i calabresi e firmare poi in biancorosso. Per l'ufficialità, però, si dovrà ancora attendere, così come per la conferenza stampa di presentazione del dirigente, che slitterà a settimana prossima visto che dal 13 al 15 giugno a Borgo Egnazia (nel comune di Fasano) si terrà il vertice del G7.