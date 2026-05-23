Bari in C, il Sindaco scrive a LDL: “Mortificati! Chiedo un incontro per la vendita del club"

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Il Bari è tornato in Serie C a quattro anni di distanza dall’ultima volta, dopo la sconfitta maturata nel playout contro il Sudtirol.

Il Bari è tornato in Serie C a quattro anni di distanza dall’ultima volta, dopo la sconfitta maturata nel playout contro il Sudtirol. In questo contesto, il sindaco di Bari Vito Leccese ha inviato una lunga lettera al presidente del club Luigi De Laurentiis, affrontando sia la recente retrocessione sia il futuro della società biancorossa.

La lettera del sindaco al presidente del Bari

“Presidente, qualche giorno fa mi ha scritto per avere conferma della disponibilità dello stadio San Nicola, funzionale all’iscrizione al campionato di calcio entro il termine fissato dalla Lega al prossimo 9 giugno. Prima di firmare questa nota di mio pugno non posso far finta che ieri non sia successo nulla. La retrocessione della SSC Bari in Serie C, maturata nella giornata di ieri, rappresenta un evento di straordinaria gravità per la comunità barese. Una città che, stagione dopo stagione, ha dimostrato attaccamento, compostezza e rispetto e che non merita tutto questo.

Questa mortificazione sportiva anticipa di due anni la scadenza del 1° luglio 2028, data entro la quale le norme federali impongono la fine delle multiproprietà, pena la perdita del titolo sportivo qualora non si provveda alla sua cessione a un altro soggetto. In tale contesto, prima di apporre la mia firma, ho il dovere nei confronti di tutta la comunità di richiederLe un incontro formale e urgente, al fine di ottenere piena chiarezza sul progetto sportivo, economico e gestionale che la proprietà intende perseguire per il futuro della società.

Come Lei ricorderà bene, nelle scorse settimane ho già avuto modo di rappresentarLe, sia in forma diretta sia pubblica, l’aspettativa di questa città affinché venisse intrapreso con decisione un percorso all’altezza delle ambizioni e della passione dei tifosi biancorossi. Oggi, alla luce di quanto accaduto, quella richiesta di chiarezza non è più rinviabile. La invito pertanto a incontrarmi con sollecitudine e con un progetto serio e chiaro, orientato alla vendita della società e all’altezza di restituire dignità a un popolo e a una città frustrati dalla mancanza di prospettive. In attesa di un Suo riscontro, porgo distinti saluti. Vito Leccese”.