Ufficiale Castel Volturno, allenamento mattutino in vista dell’Udinese: il report del club

vedi letture

Dopo la seduta di ieri, i campioni d'Italia si sono ritrovati oggi per svolgere un allenamento mattutino al Training Center.

In vista di Napoli-Udinese, match della 38ª giornata di campionato in programma domani alle 18 allo stadio Maradona, gli azzurri hanno lavorato a Castel Volturno agli ordini di Antonio Conte. Dopo la seduta di ieri, i campioni d'Italia si sono ritrovati oggi per svolgere un allenamento mattutino al Training Center.

Di seguito il report pubblicato dal club: “Meno uno a Napoli-Udinese. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match contro la formazione friulana. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo una fase di attivazione e a seguire un lavoro tecnico-tattico”.