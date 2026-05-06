Lavezzi: "A Napoli passai col rosso, la polizia mi inseguì! Invece di multarmi, mi scortarono..."

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Il legame tra Ezequiel Lavezzi e Napoli è rimasto fortissimo, ma il Pocho ha confessato anche il lato più complicato della sua esperienza in azzurro.

Il legame tra Ezequiel Lavezzi e Napoli è rimasto fortissimo, ma il Pocho ha confessato anche il lato più complicato della sua esperienza in azzurro. Intervenuto al podcast argentino Olga, l’ex attaccante ha raccontato il rapporto travolgente vissuto con la città. “A Napoli la gente mi ha fatto sentire molto bene, ma non potevo uscire per strada”, ha spiegato Lavezzi, ricordando come i tifosi lo considerassero “uno di loro”, quasi un napoletano adottivo. Un affetto enorme che, col tempo, è diventato difficile da gestire nella quotidianità.

L'aneddoto di Lavezzi

L’ex numero 22 ha poi raccontato un aneddoto curioso vissuto con il figlio Tomas: “Passai col rosso davanti alla polizia dicendo che mio figlio stava male”. Dopo essere stato fermato, gli agenti lo riconobbero immediatamente: “Pocho, come fai a passare col rosso così?”. Alla fine, invece della multa, arrivò addirittura la scorta fino a destinazione. “Quando me ne sono andato ero un po’ stanco di tutto”, ha ammesso Lavezzi, ricordando le continue attenzioni ricevute anche fuori dal campo.