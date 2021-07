Bayern Monaco, altro ko senza i nazionali: tra 3 giorni c'è il Napoli

Non ingrana il nuovo Bayern Monaco di Julian Nagelsmann. A nove giorni dall'esordio ufficiale (in Coppa di Germania contro il Bremer), la formazione bavarese perde anche contro il Borussia Mönchengladbach di Adi Hutter: finisce 2-0 in amichevole, in virtù delle reti segnate da Hannes Wolf e Michael Wentzel. Dopo la sconfitta contro il Colonia (3-2) e il pareggio contro l'Ajax (2-2), un altro campanello d'allarme per i campioni di Germania, che sabato se la vedranno contro il Napoli di Luciano Spalletti.