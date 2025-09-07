Ufficiale Belgio-Kazakistan, le formazioni: De Bruyne titolare, CDK sostituisce Lukaku

vedi letture

Sono ufficiali le formazioni di Belgio-Kazakistan, match del Gruppo J di qualificazioni ai Mondiali 2026. In campo dal primo minuto Kevin De Bruyne, il centrocampista del Napoli agirà nel ruolo di trequartista nel 4-2-3-1 schierato da Rudi Garcia. L'atalantino De Ketelaere prende il posto dell'infortunato Lukaku, giocando da falso 9. Panchina per lo juventino Openda e i milanisti De Winter e Saelemaekers.

BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Debast, Theate, De Cuyper; Tielemans, Raskin; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. Ct. Garcia.

KAZAKISTAN (3-4-2-1): Seysen; Kasym, Zhaksybayev, Alip; Astanov, Orazov, Muzhikov, Vorogovskiy Ömirtaev; Kenzhebek. Ct. Petrescu.