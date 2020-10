Benevento-Napoli, ecco dove vedere il match in tv e streaming

Il campionato di Serie A prosegue per il Napoli con la sfida contro il Benvento in programma domenica 25 ottobre alle ore 15:00!

Derby campano tra con in panchina due grandi amici ed ex compagni di squadra: Gennaro Gattuso e Filippo Inzaghi.

DOVE VEDERE BENEVENTO NAPOLI IN STREAMING IN DIRETTA

Il match è una delle tre partite trasmesse per la prima giornata in esclusiva su DAZN .

BENEVENTO-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Data: 25 ottobre 2020

Orario: 15:00

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

