Benitez lascerà il Newcastle ma dirà no al Dalian di Hamsik: vuole restare in Premier

Rafa Benitez con molte probabilità non sarà più l'allenatore del Newcastle nella prossima stagione. Secondo quanto riporta il Daily Mailinfatti il tecnico spagnolo sembra pronto a lasciare i Magpies ma non accetterà la proposta del Dalian di allenare in Cina, poiché vuole continuare ad allenare in Premier League.

