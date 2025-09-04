Ufficiale Biglietti Napoli-Genoa in vendita da lunedì 15 settembre: info, prezzi e dettagli

A partire dalle ore 12:00 di lunedì 15 Settembre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Genoa, match che si disputerà domenica 5 Ottobre alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona.

Dalle ore 12:00 di lunedì 15 Settembre 2025 e fino alle ore 23:59 di lunedì 22 Settembre (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 2 (Vendita Libera). I biglietti acquistati nel corso della Fase 1 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.

In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 1 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera avrà inizio alle ore 12:00 di martedì 23 Settembre 2025 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone. Allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l'acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati. Clicca qui per consultare l’elenco.

I prezzi per Napoli-Genoa

Settore Intero Fidelity Intero Vendita Libera

CURVE INFERIORI 30,00 €35,00 €

CURVE SUPERIORI 45,00 €50,00 €

DISTINTI INFERIORI 60,00 €70,00 €

DISTINTI SUPERIORI 80,00 €90,00 €

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 90,00 €100,00 €

TRIBUNA NISIDA 95,00 €105,00 €

TRIBUNA POSILLIPO 120,00 €135,00 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 135,00 €150,00 €