Biglietti Napoli-Liverpool, disagi nelle ricevitorie autorizzate: "Non ci sono supporti cartacei!"

Si avvicina l'inizio della Champions League, con il Napoli che sarà impegnato in avvio contro il Liverpool al San Paolo. Partita bene la vendita dei biglietti per l'evento che darà il via alla stagione azzurra in Europa, anche se cominciano ad emergere diversi disagi per quanto concerne la stessa vendita dei biglietti, nella fattispecie in riferimento ai rivenditori cartacei. Un problema legato alle ricevitorie autorizzate e che, ovviamente, non dipende dal Napoli. Questa la denuncia attraverso un comunicato su Facebook del Napoli Fans Club Basilicata: "Riteniamo che, quanto stia accadendo nelle Ricevitorie Autorizzate SSC Napoli, lasciate senza supporti cartacei per stampare i biglietti per Napoli Liverpool di #ChampionsLeague, sia assurdo ed ai limiti del ridicolo. Tantissimi tifosi impossibilitati a fare biglietti. Tanti tifosi che hanno fatto kilometri per raggiungere le biglietterie autorizzate, si sono trovati a dover ritornare in "non so quando"... Eppure non sono eventi nati a caso. La Società SSC NAPOLI e Ticket One possibile non sono all'altezza di fornire un servizio, che in altre realtà italiane viene svolto regolarmente e senza intoppi e disguidi??? La morte del calcio e delle tifoserie è dipesa anche dai suoi servizi!!! Noi tifosi che maciniamo già tanti kilometri per andare al San Paolo di Napoli, rischiamo di rimanere fuori per colpa di questi episodi. Il Livello Internazionale di una Società, lo si vede anche dai suoi servizi...con rammarico e nella speranza che qualcosa cambi veramente...".