© foto di Image Sport

Bologna in vantaggio al Maradona al 41'. Gli ospiti dopo un inizio difficile prendono coraggio e trovano la rete dell'1-0 con Zirkzee: Cambiaso si butta in area puntuale e riceve, sul cross basso è ben posizionato l'ex Bayern Monaco che gira in rete.