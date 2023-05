Bologna-Napoli, l'arbitro sarà Marcenaro: due precedenti (negativi) con gli azzurri

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

E' stato designato oggi l'arbitro per Bologna-Napoli, gara in programma domenica alle 15 al Dall'Ara. Si tratta di Matteo Marcenaro. Due i precedenti con il fischietto della sezione di Genova, entrambi in questo campionato ed entrambi terminati con lo stesso risultato: Napoli-Lecce del 31 agosto scorso (1-1) e Napoli-Salernitana del 30 aprile (1-1), l'ultima gara da non scudettati.