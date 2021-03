Bologna, seduta tattica a due giorni dal Napoli: differenziato per 5 rossoblù

Il Bologna continua ad allenarsi a Casteldebole, come di consueto, in vista della prossima sfida di campionato sul campo del Napoli. Ecco il report dell'ultima seduta: "A due giorni da Napoli-Bologna, la squadra ha svolto una seduta tattica con prove di conclusioni a rete. Allenamento differenziato per Takehiro Tomiyasu, Paolo Faragò, Mitchell Dijks, Andri Baldursson e Nicolas Dominguez".