Bologna, Soumaoro e Soriano squalificati col Napoli: Mihajlovic ha scelto i sostituti

La beffa oltre il danno per il Bologna, che nella sconfitta con il Milan ha perso anche Soumaoro e Soriano per la prossima partita con il Napoli. Il difensore e il centrocampista rossoblù sono stati espulsi e non saranno dunque arruolabili per giovedì. Al loro posto, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbero giocare rispettivamente Binks accanto a Medel e Vignato davanti, in vantaggio nel ballottaggio con Sansone e Orsolini.