Brasile-Argentina, scandalo Mondiale: decisione finale spetta alla FIFA

(ANSA) - ROMA, 06 SET - "Scandalo Mondiale". Dall'Argentina alla Spagna, passando per l'Inghilterra, la stampa internazionale e' unanime nel raccontare l'incredibile stop di Brasile-Argentina, partita di qualifiazione a Qatar 2022, ieri dopo 5' di gioco a San Paolo per l'intervento delle autorita' sanitarie brasiliane che hanno accusato quattro giocatori argentini di non aver osservato la quarantena Covid. "La partita e' sotto l'egida della Fifa", la posizione di presunta neutralita' della Conmebol, la federazione sudamericana, chiamata a decidere se far rigiocare o meno e quando la partita. Per una decisione disciplinare, comunque, si attende il rapporto dell'arbitro e degli ispettori. "Tutto questo si poteva evitare", ha detto il presidente della Federcalcio brasiliana, Ednando Rodrigues, mentre anche i giocatori della Selecao a fine partita hanno assicurato: "Noi avremmo voluto giocare". (ANSA).