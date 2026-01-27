Bremer-Hojlund, retroscena Bordocam: la frase urlata da Conte a Mariani

Bremer-Hojlund e il rigore negato al Napoli: è questo uno dei principali retroscena emersi da Bordocam, lo speciale di Dazn che propone immagini inedite delle partite. Attraverso il format, il giornalista Davide Bernardi ha svelato alcuni momenti chiave di Juventus-Napoli 3-0, con i riflettori puntati sul duello tra il difensore brasiliano e l’attaccante danese.

L’episodio che però fa esplodere la rabbia di Antonio Conte arriva a pochi minuti dall’intervallo, in occasione del rigore non concesso al Napoli, un’azione che oggi è stata analizzata anche a Open VAR. In area bianconera si verificano due situazioni ravvicinate con Hojlund e Vergara che finiscono a terra: Conte richiama immediatamente l’attenzione dell’arbitro Mariani, mentre dalla panchina azzurra cresce l’incredulità, con Lukaku che allarga le braccia. Il direttore di gara lascia correre e a quel punto l’allenatore del Napoli, con evidente nervosismo misto a ironia, si rivolge all’arbitro urlando: “Oh, non lo volete vedere? Non lo vai neanche a vedere?”.