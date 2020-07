Brescia, per il sito ufficiale Balotelli sfiora il quintale: pesa 99,8 kg. Cinque in più di ieri

Cinque chili in più. Sono quelli che, stando al sito ufficiale del Brescia, avrebbe accumulato Mario Balotelli, dopo l'aggiornamento delle schede dei calciatori avvenuto ieri. Come evidenziato da Tuttosport, infatti, prima di ieri il peso del'attaccante era fissato a 94,6 kg. Oggi, i dati diffusi dal club riportano un peso di 99,8 kg. Quasi un quintale, per un aumento di peso che, scrive il quotidiano, farà discutere, anche perché l'attaccante non sarà più convocato fino al termine del campionato.