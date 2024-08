Ufficiale Brighton scatenato, spesi altri 30mln: arriva un ex obiettivo del Napoli

Il Brighton riempie di qualità il suo centrocampo con anche l'arrivo di Kadioglu, un ulteriore messaggio alla trattativa tra il Napoli e Gilmour

Il Brighton è stato uno dei club più attivi sul mercato nella sessione estiva, non solo in Premier League. Dopo una stagione difficile, con l'impegno dell'Europa League da gestire per la prima volta, i Seagulls vogliono ritornare a essere protagonisti nel massimo campionato inglese e hanno già speso oltre 200 milioni: l'ultimo acquisto, per 30 milioni, è quello di Ferdi Kadioglu, che lascia il Fenerbahce e firma un contratto a lungo termine.

Kadioglu, che compirà 25 anni a ottobre, è il terzino sinistro titolare della nazionale allenata da Vincenzo Montella. Nato ad Arnhem e cresciuto nel settore giovanile del NEC, si è trasferito in Turchia nel 2018; dopo 6 anni lascia Istanbul e il Fenerbahce, con cui ha disputato 204 partite e realizzato 18 reti e 22 assist. Qualche sessione di mercato fa era stato anche un obiettivo del Napoli.