Brividi al Maradona per "Again" di Pino Daniele: il testo dell'inedito

Grandi emozioni al Maradona prima di Napoli-Roma per l'inedito di Pino Daniele, presentato in anteprima. Il brano si intitola “Again”, in italiano traducibile con “di nuovo”, e l'artista scomparso nel 2015 lo compose nel 2009 senza mai farlo uscire. Lo hanno ritrovato i suoi figli Alessandro e Sara ed è stato trasmesso dagli altoparlanti dello stadio, mentre un video sui maxischermi mostrava il loro papà mentre incideva e suonava negli studi di registrazione.

Prima che partisse la canzone, gli spettatori hanno ascoltato anche parte di un discorso che Pino Daniele fece in occasione di un concerto a Londra: "Io mi sono accorto di una cosa girando il mondo e portando la mia, la nostra musica - disse l'artista napoletano - Ed è che quello che conta, poi, alla fine sono i ricordi, sì, ma quello che conta siamo noi con la nostra storia, giusto? Siamo noi con la nostra storia e col nostro lavoro. O lo facciamo a Bruxelles, o lo facciamo a Napoli, o a Roma, o lo facciamo da un'altra parte, siamo noi. Quindi questo pezzo è dedicato a voi".

Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme musicali da venerdì 29 novembre. Ecco il testo completo.

Camminerai

ed io sarò davanti al tuo respiro, insieme

Sorriderai,

nel sole come si fa quando si sta bene

perché la vita è la stessa,

si combatte con le mani e con la testa

il muro di Berlino è un ricordo lontano

dietro il nostro destino

On the road again

on the road again

on the road again

E scioglierai,

i tuoi capelli al mare cambiano colore

mi mancherai,

le sere d’estate mi mancherà il tuo amore

quell’amore assoluto

fatto di uno sguardo, che ti cambia la vita

che dà un nome alle cose e alla gente

e ricomincia ancora

On the road again

on the road again

on the road again