Brutto ko per la Macedonia del Nord in casa: 76' in campo per Elmas

Repubblica di Macedonia sconfitta in casa dall'Azerbaigian 3-1 nel test amichevole disputo a Skopje. Macedoni in vantaggio al 25' su calcio di rigore trasformato da Bardhi, poi la rimonta degli azeri grazie alla reti di Cerferquliyev al 38', Qurbarnli al 65' e Sheydayev all'89'. L'azzurro Eljf Elmas è restato in campo fino al 76', sostituito da Dimovski. Entrambe le squadre hanno chiuso la gara in dieci, espulsi Nikolov per la Macedona e Haghverdi per l'Azerbaigian.