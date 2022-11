Brutto primo tempo dell'Italia a Vienna: Austria avanti 2-0

A Vienna Italia sotto 2-0 con l'Austria nell'ultima amichevole della Nazionale prima della sosta.

A Vienna Italia sotto 2-0 con l'Austria nell'ultima amichevole della Nazionale prima della sosta. Una chiara direzione alla partita l'ha data l'errore di Verratti al sesto minuto, quello da cui è nato il gol dello svantaggio. Una palla persa in mezzo al campo in un contrasto al limite (ma il VAR non c'è, non era possibile rivederlo) con Xaver Schlager, centrocampista che ha poi chiuso l'azione dopo il suggerimento coi tempi giusti di Arnautovic. Pochi minuti dopo poteva accadere la stessa cosa: altra palla persa da Verratti, altro uno contro uno con Donnarumma.