Bufera stipendi in Serie A: arriva la norma anti-debiti

La Gazzetta dello Sport in edicola stamani fa il punto sul consiglio federale di oggi. La riunione è volta a capire come affrontare la crisi economica del calcio italiano aggravata dalla pandemia: da una parte Lega e club di A chiederanno tagli e rinvii ai pagamenti degli stipendi, dall'altra i giocatori che non ne vogliono sapere.

La Lega chiederà il rinvio di due mesi ai calciatori, ma l'unica possibilità è un accordo club per club, ma la FIGC potrebbe comunque concedere un mini rinvio. L'ordine del giorno però è un altro ovvero il fatto che dall'1 luglio i club non potranno spendere più di quanto fatto nell'ultima stagione con il budget che si riferisce al monte contrattuale determinato dai contratti plueriennali in corso d'opera per questa stagione e dei contratti che scadranno il 30 giugno. Non si può spendere più del 100% di quanto hai speso la stagione prima, per poi arrivare al 90 e all'80 negli anni successivi.