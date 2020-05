Bundesliga, boom di spettatori tv nel weekend: in Italia numeri (quasi) da Serie A

Gli occhi di tutto il mondo in questo weekend sono rimasti puntati sulla Germania e la ripartenza della Bundesliga dopo l'emergenza-Coronavirus. E la prima giornata del calcio 2.0. è stata un vero e proprio boom di ascolti in tv. In Italia si parla di 502.172 spettatori unici per le gare del sabato, praticamente al livello delle gare non di cartello della Serie A in tempi normali. In Germania, invece, sono stati addirittura triplicati gli spettatori. A riportarlo è Gazzetta.it.