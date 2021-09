Buona Italia contro la Bulgaria, ma al 45’ è solo 1-1: a Chiesa ha risposto Iliev

Dopo la conquista dell'Europeo, l’Italia è tornata di nuovo in campo contro la Bulgaria per il match valido per le qualificazioni a Qatar 2022. Al termine del primo tempo il punteggio è di 1-1. L'Italia è partita subito forte e dopo una prima conclusione di Insigne ha sbloccato il match al 15esimo con Federico Chiesa. Bella la triangolazione tra l'attaccante della Juventus e Immobile, precisa la conclusione dalla lunetta fuori dall'area di rigore che ha preso in controtempo il portiere Georgiev. Gli ospiti sono rimasti in partita e al 39' hanno trovato il gol del pari. Contropiede degli ospiti e gol di Iliev, su assist si Despodov, con la difesa azzurra che si è fatta trovare impreparata. 1-1 al Franchi.