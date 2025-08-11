Coppa Italia, il programma completo dei 32esimi di finale: date ed orari
La stagione 2025/26 del calcio italiano è ripartita con i turni preliminari. Dal 15 al 18 agosto invece scattano i 32esimi di finale con protagoniste squadre di Serie B e anche quelle di Serie A rimaste fuori dalle teste di serie per essere arrivate dal nono posto in giù nello scorso campionato, quindi compreso il nuovo Milan di Allegri che il 17 agosto sfiderà il Bari. Di seguito il programma dei 32esimi di finale.
DATE E ORARI TRENTADUESIMI DI FINALE (in neretto le gare collegate agli ottavi di finale del Napoli)
15 agosto ore 18: Empoli-Reggiana
15 agosto ore 18.30: Sassuolo-Catanzaro
15 agosto ore 20.45: Lecce-Juve Stabia
15 agosto ore 21.15: Genoa-Vicenza
16 agosto ore 18: Venezia-Mantova
16 agosto ore 18.30: Como-Sudtirol
16 agosto ore 20.45: Cagliari-Entella
16 agosto ore 21.15: Cremonese-Palermo
17 agosto ore 18: Monza-Frosinone
17 agosto ore 18.30: Parma-Pescara
17 agosto ore 20.45: Cesena-Pisa
17 agosto ore 21.15: Milan-Bari
18 agosto ore 18: Verona-Cerignola
18 agosto ore 18.30: Spezia-Sampdoria
18 agosto ore 20.45: Udinese-Carrarese
18 agosto ore 21.15: Torino-Modena
I POSSIBILI OTTAVI IN BASE AL RANKING
Parte sinistra:
Bologna-Parma
Lazio-Milan
Juventus-Udinese
Atalanta-Genoa
Parte destra:
Inter-Verona
Roma-Torino
Fiorentina-Como
Napoli-Cagliari
COPPA ITALIA 2025/26, LE DATE
Trentaduesimi di finale: 15-18 agosto 2025
Sedicesimi di finale: a partire dal 24 settembre 2025
Ottavi di finale: 3-17 dicembre 2025
Quarti di finale: 4-11 febbraio 2026
Semifinali (andata e ritorno): marzo - aprile 2026
Finale: 13 maggio 2026 allo stadio Olimpico di Roma
