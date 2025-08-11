Come si risolverà il dualismo Meret-Milinkovic-Savic? Vota il sondaggio

Un ballottaggio che accende le discussioni tra tifosi, opinionisti e addetti ai lavori: chi deve essere il portiere titolare del Napoli nella prossima stagione? Da una parte Alex Meret, l’estremo difensore che ha difeso i pali durante gli ultimi due scudetti vinti; dall’altra, Vanja Milinkovic-Savic, l’imponente portiere serbo, reduce da buone stagioni al Torino ed un grande ultimo campionato, arrivato in azzurro con il chiaro obiettivo di conquistare il posto da titolare.

Alex Meret, classe 1997, è a Napoli dal 2018. Dopo un avvio altalenante, ha conquistato la fiducia di Spalletti durante la straordinaria cavalcata che ha portato al terzo scudetto del club nella stagione 2022/23. Le sue parate decisive, la crescita mentale e la capacità di reagire alle critiche lo hanno reso una figura centrale dello spogliatoio. Eppure, nonostante i successi, Meret ha dovuto fare i conti con una certa fragilità sotto pressione e con frequenti acciacchi fisici. La società, forse non del tutto convinta della sua affidabilità a lungo termine, ha deciso di affiancargli un concorrente di peso (come già fatto con Ospina in passato).

Vanja Milinkovic-Savic, fratello del più noto centrocampista Sergej, arriva da stagioni solide al Torino, dove ha saputo imporsi come titolare sotto la guida di Ivan Juric. Alto 2 metri, reattivo tra i pali, ha mostrato un buon senso della posizione e una discreta capacità di giocare con i piedi, qualità oggi fondamentali per un portiere moderno. Tuttavia, il salto da Torino al Napoli non è banale. La pressione, le aspettative e le notti europee sono un’altra cosa. Vanja ha ancora tutto da dimostrare a certi livelli e il margine d’errore è minimo, specie in un ambiente esigente come quello partenopeo.

E voi, da che parte state? Votate qui il sondaggio!

